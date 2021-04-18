希斯今季重臨香江開倉，整體成績一直未如人意，長期處於練馬師榜下游位置。

不過踏入4月份，希斯大發神威，連同剛戰（17日）勝出「無心睡眠」在內，希斯在4月份已完成的首五次賽事，錄得次次有馬贏。

周三（21日）希斯七歲馬「成才」，季初於谷草日賽A欄四班1650米，在薛恩胯下爆23倍冷W開齋，助騎練季內首勝谷戰。

上仗希斯複製贏馬模式，「成才」於同班、同程、同欄及騎師也相同的情況下，再度爆冷贏馬重開勝利之門。

大衛希斯賽後指出「成才」喜歡走外叠，不喜歡受困於馬群中。

賽前薛恩已表明戰略是中段提早發力，並且會走外叠，即如同之前贏馬走大外叠的跑法相似。

至於周三會否採取同一戰略，不妨拭目以待。

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