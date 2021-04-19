資深陣營「健康」系主要馬主方正博士養馬運不俗，以往有「好健康」及「健康快車」（均已退役）能夠躋身高班。

周三（21日）舉行九場谷草夜馬，方正夫婦名下四歲澳洲自購馬「健康第一」（希斯馬房）在港初出，角逐第九場三班1200米。

「健康第一」在澳洲時已經由希斯兒子比安與外甥戴寶力訓練，本身在當地服役時11戰取得三捷，作戰經驗豐富。

「健康第一」亦是同主馬「健康在望」的胞弟，後駒剛周三（14日）谷夜在田泰安胯下勝出谷中一哩，前駒場地性能遂毋須懷疑。

加上「健康在望」服役首捷正是在谷草1200米取得，「健康第一」可望成功效法。

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