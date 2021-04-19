由3月份開始，有不少馬匹取得轉倉首捷甚至打開勝門，如「悅跑得」、「中華威威」、「駿皇星」、「活力長勝」、「紅酒之寶」、「如沐春風」、「標準猴王」等駒。

今次（21日）谷夜，第三場「翡翠劇院」轉入姚本輝馬房操好先出，加上五班必有利，值得追捧。

「翡翠劇院」這匹七歲馬自從在18年10月贏馬後再無建樹，上仗角逐五班谷草1200米更跑尾三而回。

賽後離開文家良馬房，改由應屆冠軍練馬師姚本輝訓練。

馬主過往曾有「翡翠紅星」（已退役）在姚廐取得四Win，可見雙方合作愉快。

「翡翠劇院」埋門已由田泰安過檔，有心強配搏殺求勝。

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