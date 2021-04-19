沈集成馬房四歲精英「飛輪閃耀」當日參加香港打吡大賽前夕，曾由同系同廐新馬「杭州飛輪」在谷草敲響勝鼓助威，後駒當時贏馬姿態相當輕鬆。

「杭州飛輪」前仗初出敗走泥地，上仗轉跑谷草，即於陣上交出脫胎換骨式表現。

而且此匹三歲馬在田泰安胯下閘前着啡燈，獨贏大幅跌至14倍開跑。

鞍上人當晚收韁衝線，輕取臨場落至1.5倍的大熱門「仍然贏」掄元。

沈集成表示「杭州飛輪」質素不錯，至於是否實力大超級，則有待時間證明。

他指此駒身形細小，當日首戰跑泥地排外檔，全程居外疊蝕位，落敗可以理解。

他又認為「杭州飛輪」基於體形問題，跑快活谷會更好，此駒周三將出戰第八場三班1200米。

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