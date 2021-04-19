姚本輝馬房在周三（21日）谷草夜賽施行精兵制，派遣五駒上陣，整體實力不弱。

第七場四班1000米「你知我勝」，今季已取得兩場頭馬，如今仍在第四班出賽，練馬師認為這是一個優勢。

姚本輝受訪時說：「『你知我勝』年僅三歲，不過經過幾場賽事適應後，表現日趨成熟，迅速取得兩場頭馬，表現令我相當滿意。」

「尤其是上仗，『你知我勝』縱使排10檔起步，仍能勝出頭馬，人馬發揮值得一讚。」

「雖然此駒已於第四班兩捷，但今次仍跑四班賽，我認為絕對是一個優勢。」

「『你知我勝』情況與早前勝出的蘇廐馬『箭意』相似，後駒已在第四班勝出三場頭馬。」

「『你知我勝』狀態仍處勇境，希望在班次上的優勢，可為此駒帶來作用，從而增添好成績。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199