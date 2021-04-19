周三（21日）快活谷賽事，蘇偉賢共有五駒報名參賽，而兩個王牌放在一對角逐四班谷草一哩第四場「特醒」及第五場「湛江最醒」身上。

兩駒以往配潘頓均非勝即位，今次一早卜定潘頓執韁，睇部署呢對「醒」字馬會一齊出擊。

翻查紀錄，蘇偉賢與潘頓今季於四班賽合作13次，除一次「鵲橋飛渡」因心律不正包尾大敗外，其餘12次取得三冠四亞三季兩殿全入前四名。

「特醒」及「湛江最醒」雙雙出王牌配潘頓列陣四班賽，已露搏殺手影。

「特醒」歷來六次配潘頓，取得兩冠三亞一季未失三甲，上仗拼敗後上從化回氣，是此駒踏入2021年以來首次作此安排，叉足電返來有力重開勝門。

至於「湛江最醒」以往五次配潘頓，亦交出一冠三亞一季全上名，近三仗用其他騎師落敗勿介懷，以往三次跌至57分水平均闖入三甲，今仗又跌至此低位有望反彈。

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