今季跑咗超過三分二賽事，蔡明紹上周六（17日）策文廐「紅海福星」一放到底，季內已取得24Win。

騎者目前在港累積頭馬數字已達到399Win，周三（21日）谷戰不乏實力座騎，有望闖進400Win里程碑。

第一場三班2200米「動力飛鷹」（沈集成馬房），近四仗獲三冠一季，七歲馬喜逢第二春，騎開巴度仍在停賽，蔡明紹才可冷手執個熱煎堆，升班負輕磅仍具勝算。

第八場三班1200米「晉神」（葉楚航馬房），今季在同程取得兩冠一亞一季，演出靠得住，狀態長期保持大勇之境，蔡明紹駕輕就熟，爭勝要角。

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