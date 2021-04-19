馬會今午（19日）公佈有一駒退役，為苗禮德馬房的四歲新馬「贏進」。

馬迷對此駒或會感到陌生，事關本身運港之後從未出賽。

然而「贏進」父系出自All Too Hard，在港是成功的一族，如今季已取得三捷之「福逸」（高伯新馬房），雖然最近進軍二級賽短途錦標（1200米）只跑第五，但仍被視為本地一線短途新星。

此外，剛於上周六（17日）取得連捷的「幸運精選」（容天鵬馬房）亦出自此父系。

故此左前脛骨曾損傷的「贏進」未跑先退役，不免有點可惜。

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