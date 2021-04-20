明晚（21日）舉行九場谷草夜賽，有多駒初戰谷中，當中並有不少試過谷閘。

第二場「龍之英」曾試谷閘一次獲一季，當時為19年4月6日由何澤堯出試1200米，此駒仍隸屬呂健威馬房。

馬會評語直路推騎，搶回一席，同父馬「龍鼓飛揚」贏過谷草1800米。

第四場「皆大開心」曾試谷閘一次獲一亞，時為20年5月15日由楊明綸出試1000米，當日輕騎兩步穩步上前，負予勝出的「宇宙紀錄」跑第二而回。

第五場「川河明駒」曾試谷閘一次落第而回，此為19年12月28日由薛恩出試1000米，當日直路移出，跟着徐徐增速上前，姿態從容不迫。

這匹方廐馬的同父馬之一「平常心」，乃今季百萬挑戰盃盟主，亦即所謂的跑馬地狀元。

第七場「威妙星」曾試谷閘一次落第，於20年5月15日由潘頓出試1000米，當日有戴頭罩，馬會評語起步擠迫，直路按返，包尾而回。

「威妙星」同父馬中，有「永益善」（已退役）在谷草1650贏過五次。

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