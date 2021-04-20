周三（21日）谷草賽事，第七場四班1000米的「辣得交關」，前仗在港初出跑谷草1200米大敗。

此駒上仗轉爭谷草1000米即大幅進步跑第三，今次繼續交由潘頓操刀，不容忽視。

「辣得交關」馬主吳少鶯的兄長吳少庭受訪時表示，他指「辣」系馬近三年未有頭馬進賬，希望今戰可憑「辣得交關」打破缺口。

吳少庭說：「我們一家人養馬但求開心，所以每戰都抱平常心，從不會給予練馬師壓力，也不會過份催谷旗下馬匹。」

「近幾年『辣』系馬戰績一般，更令我體會到養馬真的講求運氣及緣份；牠們部分因健康問題未能交出成績，另一些則因際遇欠佳而缺乏表現。」

「如『辣得驕』近三仗都排外檔，多少影響了發揮。現時『辣得交關』只得三歲，仍很年輕，由於氣量未養成，暫時跑谷草1000米應較合適。」

「成哥（沈集成）說『辣得交關』天性馴良，不會發脾氣，上仗馬兒跑第三後被驗出氣管有血，但並非流鼻血，可能只是受到病毒感染。」

「練者認為毋須太擔心，近期成哥替『辣得交關』循序漸進地做工夫，希望今仗會有更進步之表現。」

另一方面，吳少庭和父親吳創木、母親黃紋及妹妹吳少鶯，四人去年分別都抽中PPG（自購新馬）籤，所以稍後將有更多「辣」系馬來港。

對此吳少庭說：「今年我們都會繼續入紙抽馬，希望夠運可再次中籤。」

「另外，有兩匹新馬將於今年暑假抵港，希望日後各匹『辣』系馬均健健康康，可齊齊交出好成績。」

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