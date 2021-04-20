周日（25日）沙田馬場上演冠軍賽馬日，當天舉行三場國際一級賽，包括女皇盃、冠軍一哩賽及主席短途獎。

本地練馬師呂健威在冠軍一哩賽兵分兩路，分別派出鎮倉寶「金鎗六十」和「幸福笑容」上陣。

呂健威今晨（20日）受訪時說：「我原先為『金鎗六十』同時報爭冠軍一哩賽及女皇盃，後來與何澤堯商量後，我們不想『金鎗六十』跑得太辛苦，所以決定出戰冠軍一哩賽。」

「現時香港的一哩馬，跑來跑去都是這一批馬，牠們大多與『金鎗六十』交過手，相對來說沒有女皇盃的對手強勁。」

「『金鎗六十』近期晨課操練所見，走勢收斂，牠季內拼搏不少，現時體力不及季初。」

「牠總會有落敗的一天，我當然希望牠繼續贏馬，對勝負抱平常心面對，盡力做好本分。」

「至於廐侶『幸運笑容』今場用莫雷拉，是因為他原本答應騎的方廐馬『達心星』退出比賽，我知道雷神沒有座騎，便立即找他幫忙。」

「莫雷拉操完『幸福笑容』後，都話馬兒狀態很弗，希望雷神早點撻着此駒，發揮出本身最佳水準。」

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