澳門馬王「聖靈之都」的馬主陳璟瓏，在港養有的「風雨駒」（告東尼馬房）獲安排在周三（21日）谷草夜賽上陣。

列陣第八場三班1200米的五歲澳洲自購馬「風雨駒」，在港暫曾一捷，時為季初於周俊樂胯下贏取三班谷中C欄1200米。

此駒當時贏馬前的一次澳門賽事，陳璟瓏有合夥馬「佳運金」報捷。

在剛過去的禮拜日（18日）澳門日賽，陳璟瓏名下「暴風雪」先拔頭籌取得連捷，剛好可替「風雨駒」周三出賽谷中造勢。

「風雨駒」屆時出師贏馬途程、班次及跑道，夥拍潘頓排內檔起步，絕對有機會為陳璟瓏再帶來好運。

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