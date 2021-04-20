上年日本三冠馬后「謀勇兼備」來港跑女皇盃，練馬師杉山晴紀今晨（20日）亦有透過越洋視像出席賽前分享會。

他說：「『謀勇兼備』上星期四（8日）抵港，適應新環境後，今日出圈操練一切良好。」

「女皇盃於夏季舉行，如果冬天才來港，馬匹狀態未必最好，反而現階段容易保持。」

至於騎師松山弘平，今早為「謀勇兼備」出試，他說：「雖然疫情影響要隔離，但我一定要來港騎『謀勇兼備』。」

「上場此駒跑金鯱賞得第二，因場地黏軟走內欄的不利路段影響發揮而已，牠是一匹出色的雌馬，只要交出水準，周日（25日）之戰有力爭勝。」

另外，同場另一日本代表「唯獨愛你」的代表表示，此駒在杜拜已進行完整的操練，來港只須保持佳態，迎接大賽來臨。

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