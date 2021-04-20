周三（21日）晚快活谷九場賽事，田泰安騎足九場，騎者透露第四場四班1650米的「金像非凡」幸運地再次抽得一檔，有力跑得接近。

田泰安說：「『金像非凡』上仗表現並不差，馬兒上場在1檔起步，多匹對手在早段由外疊移入。」

「我需要力策『金像非凡』，使牠能夠在前列的位置競跑，亦可能令馬兒在末段的走勢轉弱，衝刺的勁度跟我的預期有所出入，但上場仍給馬兒寶貴的作賽經驗。」

「在我心目中，『金像非凡』不是平庸的賽駒，牠具有一定能力。」

「馬兒開始進步，牠仍很年輕，需要透過上陣以學習競賽的技巧。」

「『金像非凡』跑完上場後，應該會令馬兒的戰鬥力有所提升，並學會如何應付跑馬地賽道。」

「今場再次抽到有利的一檔，此馬一向都出閘敏捷，排內檔有所幫助，機會樂觀。」

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