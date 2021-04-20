這次（21日）九場谷草夜馬賽事，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第四場四班1650米，「鋒芒快露」加盟方嘉柏馬房後，變得非常惹飛，前仗谷草1200米轉倉首戰，雖然鞍上人是陳嘉熙，但以極重票數打到2.7倍次熱勝出。

「鋒芒快露」剛戰轉跑泥地1650米續配陳嘉熙，臨場是9.3倍，閘前受到不少注碼追捧，最終打到5.5倍開跑，跌幅高達40%。

可惜「鋒芒快露」失諸交臂跑第四，今次回師谷草跑1650米，可期捲土重來。

第九場三班1200米，「鼓浪順風」上季曾勝谷草1200米，季內雖仍食白果，但上仗初配波健士卻已不乏捧場客。

此駒當時臨場6.1倍已經不簡單，閘前更瘋狂落到3.8倍，跌幅為37%。

然而「鼓浪順風」只能跑梗頸四，今次姚本輝改以賀銘年壓陣，足以顯示幕後有求變求勝之心。

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