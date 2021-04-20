在最近五次夜賽，徐雨石馬房皆日行一善，頭馬分別是「和氣生財」（3月17日）、「童話」（3月24日）、「中華威威」（3月31日）、「電訊巴打」（8日）和「如沐春風」（14日）。

明晚（21日）徐廐在谷夜共出四駒，有望延續勝纜。

當中，第四場四班1650米「雷公鑿」，至今五捷皆在同程取得，路有專長。

上仗「雷公鑿」沿途走三叠蝕位，落敗可理解，今場對手較少取位較易，路合有力攻堅。

第五場四班1650米「謎語」，上仗初跑同程排12檔快放得第五，已試準跑法。

此駒復課勇熟俱增，今仗抽1檔起步，坐位望贏可期做到。

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