今屆女皇盃成為港日對決，不少人認為2019年打吡冠軍「添滿意」（告東尼馬房），屬港隊奪冠機會最大的賽駒。

然而，賽前卻傳來壞消息，皆因首席受薪董事祁禮謙在今午（20日）發出通告如下：

按照慣例，獸醫事務部（規管、福利及生物安全政策）的主任獸醫（賽事管制）今天檢查了所有將於4月25日星期日競逐國際賽事的馬匹。

主任獸醫（賽事管制）其後通知受薪董事小組，由告東尼訓練的「添滿意」經初部檢查後被發現右前腿不良於行。

「添滿意」的情況將繼續受到密切監察，而馬會將於適當時間再作公佈。

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