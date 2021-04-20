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聖雅尼塔打吡冠軍進擊肯塔基 棄用功臣李寶利 改由羅沙理奧主轡

2小時前
Rock Your World角逐肯塔基打吡改配羅沙理奧（互聯網）

意大利騎師李寶利上季初離港赴美發展後，成績穩步上揚之餘，更獲得不少參加大賽的機會。

今年四月初李寶利取得重大突破，須知他夥拍Rock Your World揚威泥地1800米一級賽聖雅尼塔打吡，奪得從騎生涯首個打吡冠軍殊榮。

Rock Your World隨後劍指肯塔基打吡，但日前外電報道指出，此駒練馬師薛拿（John Sadler）已決定改由多明尼加名將羅沙理奧執韁。

李寶利慘被飛走後表示失望，並希望更早得知這個消息，使自己能夠在肯塔基打吡盡快找到較好的座騎。

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