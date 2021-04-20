周日（25日）沙田馬場上演冠軍賽馬日十場賽事，當天舉行三場國際一級賽，包括女皇盃、冠軍一哩賽及主席短途獎。

周俊樂及黃俊停賽。至於巴度，史卓豐及馬雅則停賽復出。

2000米女皇盃：「馬克羅斯」上場在潘頓胯下跑第六名，潘頓今場改騎上屆馬王「時時精綵」，蔡明紹接手「馬克羅斯」之帥權。

1600米冠軍一哩賽：「幸福笑容」上場在梁家俊胯下跑第三名，今場改配莫雷拉，至於梁家俊這場沒有座騎。

「高大威猛」上場由郭能取勝，騎者被罰停賽至季尾，現正上訴，此駒改由賀銘年策騎。

1200米主席短途獎： 莫雷拉策騎日本代表「野田重擊」出賽，放棄「美麗掌聲」，後駒由潘頓接手。

「錶之智能」近兩戰均由郭能策騎，今場改由蔡明紹上陣。

第二班1200米：「錶之未來」近五戰均由潘明輝主轡，今仗換上潘頓壓陣，潘明輝則策騎廐侶「勝利風範」出賽。

第二班1600米：「喜駿駒」上場配巴度搏失得亞軍，今仗重配莫雷拉，巴度改策同場「快益善」。

「飛輪閃耀」上場配何澤堯跑第七名，今場易配潘頓。何澤堯改策「超級綠洲」。

第四班1200米：「包裝大獎」上場在港初出，在楊明綸胯下跑第二名，今場由潘頓接手。

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