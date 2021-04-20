這次（21日）谷戰第五班1200米分拆兩組，潘頓座騎大可秤先爭勝機會。

須知他今季暫七戰同班同程，共獲兩冠一亞三季一第五，全部有獎金收，賽績勝人一籌。

第二場「赤馬雄風」（希廐）評分減至在港新低，同父馬「上校」（姚廐）今季兩勝谷草1200米，前駒初跑此程必合腳法。

潘頓騎近兩匹希廐座騎「齊心同行」和「精彩勇士」獲一冠一亞，「赤馬雄風」人馬初次合作看來食指已動。

第三場「種福者」（文廐）暫時唯一頭馬於第五班同程勝出，今次打王牌重遊舊路，強配可施殺着。

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