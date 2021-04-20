馬匹轉配備得宜，往往可以有截然不同的表現，周三（21日）谷戰有三駒改動配件都有佳績支持，值得睇好。

第一場三班2200米苗廐「高瞻遠矚」，近兩仗皆負似出現厭戰情緒，今仗申請初次綁脷用意好，事關近三次轉配件獲兩冠一季，帶來新鮮感可由蟲變龍。

第二場五班1200米賢廐「銀亮之星」，至今獲兩冠三亞四季皆在同程取得，兼且都有戴頭罩上陣，今次初落五班重返勝途，申請重戴頭罩必見真章。

第九場三班1200米姚廐「鼓浪順風」，至今獲一冠一亞三季只戴眼罩跑同程取得，上周三跑第四已有起色，匆出除去綁脷帶只戴眼罩上陣，撥亂反正已到位。

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