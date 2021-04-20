去年世界第三「加踏步」今年再度遠征澳洲，角逐蘭威錦標及女皇伊利沙伯錦標兩項一級賽，結果與「雍容爾雅」各贏一場並兩度串Q。

其實「加踏步」與「雍容爾雅」這對歡喜冤家在澳洲已經四度包辦連贏，在上述兩項錦標各對戰兩次，結果前者取得三勝一負佔優。

「雍容爾雅」馬主之一Brae Sokolski似乎對兩駒對戰仍意猶未盡，須知他建議兩駒進行一場單挑賽，總獎金高達1,000萬澳元（約6,009萬港元）。

不過「加踏步」主戰騎師馬昆已返回英國，加上此駒須準備皇家雅士谷賽期，因此兩駒單挑賽縱使成事，相信亦須留待下年方可順利舉辦。

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