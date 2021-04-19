周三（21日）谷草夜賽，九場賽事有不少從化兵列陣，當中兩駒最值得留意。

第二場五班1200米，呂健威馬房「陽明秋秋」，在港服役踏入第五季，曾在田草1400米兩度報捷。

「陽明秋秋」今季八戰成績一亞三季，暫與頭馬無緣，此駒上仗賽後被運往從化受訓，隨後曾回港操練，其後再次北上，並曾彈草閘磨練。

「陽明秋秋」今次續由熟手之何澤堯壓陣，排5檔形勢不俗，有望取得季內首捷。

第三場五班1200米，「活力爆發」以往由賀賢訓練，十三戰只獲兩季，馬匹早前轉投方嘉柏馬房，立即在谷草1200米跑第二。

此駒賽後不久被運往從化受訓，並在當地試過三課草地，備戰積極。

「活力爆發」今戰繼續由莫雷拉壓陣，似乎想爭取轉倉後首捷。

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