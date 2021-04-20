馬會為馬迷提供不少免費賽事資訊，當中包括速勢走位圖。

不過，這幅走位圖卻給首席受薪董事祁禮謙（阿Kim）帶來一點「麻煩」，皆因當一些馬迷看到一些馬匹陣上取位，與走位圖有所出入時，就可能會覺得騎師發揮值得商榷，甚至認為競賽小組需要採取行動。

他說：「跑馬相當互動，馬匹戰術會因應對手怎樣做而作出變更，所以並不一定速勢走位圖預計某駒應該守第三位，惟最終變了放頭、留居第五位又或更後位置，就代表騎師發揮有問題，並要競賽小組介入。」

「舉例某駒最近出賽慣常跟守前領馬後三至四位，速勢走位圖作出同一跑法預計合理，惟這匹馬或會因應今次為排檔，又或早段遇上對手干擾，因而採取較文靜跑法，這完全可以理解。」

「馬迷不應將賽馬變得公式化，馬匹走位充滿彈性，速勢走位圖主要是供參考用途，騎師並無必要硬性執行，馬迷也可參閱後作出個人走位判斷。」

「正如之前提過，我與其他同僚會先做好各場賽績分析，包括參考速勢走位圖。」

到賽前開會，預先檢閱各場步速形勢及參戰馬戰術，這樣便可加快我們賽後研訊流程，並且發掘更多公眾有興趣知道的賽事細節。」

祁禮謙續說：「我為何醉心賽馬？其中一樣我最欣賞的，就是有些頂級騎師可以發現前中段步速過慢，繼而提早發力佔得先機以勝出賽事，能夠在千鈞一髮間作出明智決定智取頭馬，就是賽馬最引人入勝之處。」

騎師賽後被裁定犯規被罰停賽或及罰款的大有人在，近期個案亦很多。

坊間有聲音認為競賽小組判罰「大細超」，外籍大騎師常受到優待，反而本地騎師常被小組針對及予以較重罰則。

究竟祁禮謙如何回應此等指控？他說：「受薪董事應要受到尊重，惟我更加期望騎師能夠替自己辯護，皆因競賽小組絕非一言堂。」

「大騎師如潘頓、莫雷拉等，大多會積極地替自己辯護，若申辯理由充份，我們會接納及裁定相關指控不成立。」

「相反，不少華籍騎師在開始被質詢前，已經未審先覺得自己輸，隨即拿出賽期表，問我們會罰他們多少日，根本沒有信心替自己辯護，他們被入罪的機會確實較大。」

「競賽小組有安排繙譯在場，華將根本不用擔心言語不通，我強烈建議他們放膽嘗試替自己申辯，選擇即時認罪，絕對不是我們願意見到的。」

撰文：Alan Aitken

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