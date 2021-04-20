薛恩近期取得不俗成績，其中與希斯合作贏四W，周三（21日）快活谷賽事，這對澳洲籍騎練將以「成才」及「健康第一」攜手出戰。

薛恩透露上述兩駒均有備而戰，而且近態不錯，希望可以再為希斯建功。

第五場四班1650米的「成才」，季內兩捷均由薛恩建功，人馬合拍。

薛恩受訪時說：「我對『成才』的了解越來越多，牠的爆發力不算很強勁，喜歡分段慢慢加速。」

「另外，牠不喜歡在內叠競跑，一旦馬兒受困，牠便表現得很不開心，難以投入賽事節奏。」

「我已非常了解『成才』的脾性，牠大約在600至700米發力加速，馬兒便可依照自己的節奏去競跑，我已掌握策騎此駒之竅門。」

「大家可以看『成才』在季內首次獲勝的一仗，牠走外叠蝕位無數，仍可交出頭馬，但其後受形勢所限，馬兒沒有機會在外叠跑了。」

「我在上場賽前向希斯表示，『成才』走大外叠蝕位跑的戰略似乎難看，觀感上不太好，但這確實是此駒最佳跑法。」

「如果今場形勢許可，我也會沿用這個馬兒最喜愛的跑法，為牠爭勝。」

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