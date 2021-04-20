韋達剛周末（17日）憑「當家精神」及「標準猴王」起孖，手風轉順。

周三（21日）晚快活谷賽事，韋廐有五匹賽駒上陣，當中不乏實力馬，大有機會增添進賬。

第一場三班2200米的「全才」，近五戰不勝亦有獎金，演出非常穩健。

韋達受訪時說：「『全才』在晨課走勢悅目，可惜陣上表現則有點失望，此駒比較慢熱，因此用了頗長時間訓練，表現才踏入正軌。」

「牠在近幾仗沙田賽事表現不俗，上場在田草1800米表現亦出色，今次轉爭谷草2200米，我認為牠可以勝任。」

「『全才』曾在此程跑獲兩次亞軍，表現有根據，增程應對牠有利，希望牠可以繼大前仗後再贏一次。」

「『全才』今場將由新騎師班德禮主轡，他將會初次在快活谷馬場上陣，我給予騎者的建議是賽前實地行草地，這有助了解谷草窄場的形勢。」

「我希望馬兒今場能遇有利形勢，在這位歐洲騎師胯下爭取好成績。」

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