周三（21日）又回到快活谷作賽，九場賽事將在C跑道上演。

對比起其他移欄，谷草C跑道的熱門成績其實不錯，普遍都有30%左右。

首先與大家分析1200米，事關星期三晚有多達五場舉行，近三季谷草C跑道進行過92場1200米賽事，29次由大熱門勝出，百份率為32%。

出爭第三場五班1200米的「種福者」以及「活力爆發」或是第九場的「零距離」，都好有可能成為熱門，大家不妨留意。

另外第七場為全晚唯一1000米賽事，近三季谷草C跑道同程進行過25場賽事，只有6次由大熱門勝出，百份率僅24%。

而就算把範圍擴闊至前三名，上名率亦只有36%，既然今次編在三T尾關，選馬時確實要小心。

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