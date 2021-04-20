周三（21日）谷戰在C跑道角逐，上次用同一跑道是3月17日，當晚四場1200米一檔馬獲三冠一季，上名率一百巴仙。

今期共有五場1200米賽事，首戰谷草之班德禮最lucky，第二場「箭神寶」及第三場「勝出魅力」皆抽一檔，是騎者開齋良機。

第二場五班1200米徐廐「箭神寶」，唯一頭馬在谷草C欄同程取得，閘前落重飛一放絕塵，反映幕後自視高。

今仗賽前試閘後追第三，狀態已回勇，換上班德禮抽一檔可放到。

第三場五班1200米韋廐「勝出魅力」，今季在四班同程兩獲殿軍，初落五班必佔上風。

上周末（17日）班德禮騎廐侶「電玩時代」入位，表現有板有眼，韋達有心再關照他。

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