近期有不少賽事的步速都亂晒，好似上周三（14日）「超勁勇士」在莫雷拉手上於對面直路發力，結果搶死了自己，最終返來競賽小組問話了事。

但當時步速不算慢，但莫雷拉就因為覺得步速慢而發力，很明顯是錯誤決定。

不過同人唔同命，上周六（17日）波健士騎「美活人生」，在慢步速之下唔上前，令「幸運精選」慢放得手，而「美活人生」跑第二，賽後競賽小組要另訂日期研訊波健士跑法。

最奇怪的是當日留後跑的還有另外十位騎師，但沒有任何人因慢步速想上前走，最終只有波健士要研訊。

其實如果要研訊，其餘十位騎師都要被研訊才算公平，現時只因為波健士跑第二而當災，那是否意味以後騎師在陣上做錯決定，就不要跑入位了，唔係就要被研訊？

莫雷拉做錯決定就只是問問了事，唔通真係同人唔同命？

撰文：關志彬

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