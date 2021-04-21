今晚（21日）谷草夜馬大熱門演出麻麻，九匹大熱門馬匹直落無一獲勝，最佳成績只第八場「資本家」跑第二，其餘八駒均告「撻Q」。

尾場大熱落在新勝馬「零距離」（韋廐）身上，升班馬力拼之下可惜僅取得季軍，由頭二名馬匹「高明駿將」（呂廐）與「富祿」（韋廐）構成的連贏位，派彩高達2,156元。

「高明駿將」以9.2倍食尾糊，「富祿」爆48倍冷Q腳，「零距離」力保位置之下，使鞍上人田泰安增添6分，出現騎者在整晚未勝一場之下，贏出騎師王，情況絕無僅有。

田泰安全晚騎九駒，共獲四亞三季，累積36分封王。

而莫雷拉在尾場輸埋「晨曦飛馬」（方廐）之後，最近兩次賽日策騎19駒全負，榜首騎師表現持續低迷。

第九場「高明駿將」單Win及組合獨贏A2分別派92.5元及27元，二重彩派3,987元。

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