下期（25日）就係冠軍賽事日，馬迷可能早已將目光放喺三場一級賽身上。

呢幾期嘅戲碼份外平淡，兩位仍未開齋嘅騎師黃皓楠同黃俊幾乎打破悶局，可惜雙雙喺埋門時功虧一簣。

黃俊上場策「新力寶」後上如飛，本以為贏馬之際，卻被俗稱「後勁年」嘅賀銘年破壞好事，結果「新力寶」輸個馬鼻，同頭馬擦身而過。

每次跑入直路，每當呢兩位小將嘅座騎看似有機會出頭嘅時候，坐滿本地記者嘅記者室都會有一番哄動，始終大家都係香港人，希望本地薑會有出頭天。

講句公道說話，二人嘅騎功並唔出眾，但每朝晨操都落力操馬，工作態度認真，好多華倉都樂於提供座騎支持。

希望天道酬勤，喺季內最後廿多個賽馬日，「雙黃」嘅努力會得到回報。

撰文：林湛穎

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