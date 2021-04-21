作為賽事監管的第一把手，馬會首席受薪董事祁禮謙（阿Kim）面對馬迷及輿論不時批評他及他的監管團隊做得不好時，雖然他會覺得不是味兒，但他表示自己樂意接受批評，心中並有一套「看台球迷論」。

他說：「馬迷一直認為我們工作與球證很相似，就像足球比賽一樣。」

「看台上成千上萬球迷，不時認為他們也勝任球證一職，兼且有九成以上球迷認為，若換轉由他們落場執法，所作裁決一定好過在場上的球證。」

在香港賽馬歷史裏，屬騎師出身的受薪董事，最近一位已數到人稱「金童子」的已故馬壇名宿蘭尼。

由於受薪董事近乎全部沒有策騎參賽的經驗，故外界難免會質疑他們及競賽小組能否有足夠專業性，甚至是否真的認識賽馬，從而監察到賽場上騎師及馬匹的一舉一動。

祁禮謙說：「以前我在澳洲，星期二、三及四均有賽事進行，星期五則有試閘，去到星期六又再上演賽事。」

「坦白說要賽前做好賽事分析才行入研訊室，的確會有心無力。」

「香港一星期慣常不過跑兩次馬，無論我抑或各受薪董事（包括見習受薪董事），均不能說沒有時間做好賽前準備。」

「因此，我要求自己及其他同事，賽前需要分析好各場步速、形勢及賽駒實力，然後到每次開賽前兩小時進行會議，預先就排位、步速、騎師等因素，揀出每場有可能出現跑法變化的馬匹先記下，要對牠們多加留意。」

「我可以說，各受薪董事對賽事必須有足夠深入了解。」

除賽前做好賽事分析外，阿Kim還提到競賽小組做賽後資料補充時，也交足功課。

他說：「恩師Ray Murrihy（布里斯本及悉尼首席受薪董事）曾經問我，為何競賽小組要提供馬匹跑法撮要，就如某匹馬慣常前置，惟因應排位轉為留後尋找遮檔，如該駒跑法沒有犯例，馬會受薪董事就無必要向公眾交代。」

「可是我認為馬迷甚至賽馬媒體，均有興趣知道某駒更改了跑法甚至原因。」

「我記得2009年替某場賽事撰寫賽後報告，為縮短內容兼個人認為該事件與賽事結果無關，最終沒有提及出閘後有兩駒互相碰撞的情況，最終竟然接到投訴。」

「這件事提醒了我，作為競賽小組，（我們）有責任於賽後報告內講述整場賽事發生的所有事。」

撰文：Alan Aitken

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