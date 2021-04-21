周三（21日）第二場「箭神寶」上次跑完即上從化，操足三個月冇停過，返港照樣積極做工夫，三試大閘次次捉實驚死走光，但又大大步湧住走，狀態起得唔曳，操足五個月先再出，仲有靚檔幫手，信班德禮身手捧WP。

第四場「叻蝦皇」同父馬大多跑中長途好，不過季內跑谷草短途亦走得接近，上場轉過田草大敗一場，可以當洗底，今次返谷草又加程跑一哩，仲換埋後勁王賀銘年，搏得過。

第五場「謎語」前仗塞完車轉線再追都近，跟住再出大幅增程，排劣檔改放頭跑都一樣斷唔晒，睇嚟路程冇問題，今次有運抽1檔唔使嘥力搶放，起碼先贏形勢。

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