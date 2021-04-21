馬季已過咗三分二，37歲華將Alex黎海榮只贏得三場，下季能否續牌仲係未知之數。

雖然佢支持量唔多，但亦有部份馬主肯撐佢，好似上周三（14日）贏馬嘅「如沐春風」，團體馬主經理人麥顯坤就係其中一位。

仲有今晚（21日）第四場「好友無敵」嘅馬主陳國強，過往養過匹「摯友無敵」（已退役），來港頭六場一直交俾黎海榮操刀。

而「好友無敵」由上季開始亦多次配黎海榮上陣，人馬終於喺前仗贏五班1650米。

上次回升四班亦得第三，七歲馬趁弗無保留，今場黎海榮一定搏盡，希望再為陳生建功。

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