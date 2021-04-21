今晚（21日）谷草夜賽採用C跑道，馬會目前掛好至快地牌，度地儀指數為2.69，如天氣情況許可下，將在第五場後進行壓地。

睇番最近3月17日同一移欄賽事，整體上仍以內叠前置馬較佳，分別有「樂盈盈」、「開懷大少」、「箭意」及「和氣生財」放頭入直路帶到。

「和氣生財」正是憑主動跑法克服外檔不利形勢，故此具前速馬匹仍可秤先。

今戰列陣馬中，第四場「雷公鑿」是全場唯一贏過谷草C欄一哩之參戰馬，憑主動跑法，結合跑道形勢可繼去年2月5日後重開勝門。

另外，第八場「杭州飛輪」上場正是於谷草C欄贏馬開齋，贏完等番同一移欄再跑，決心在強項求添食。

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