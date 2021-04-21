希斯今季回流香港，成績不似預期，但踏入四月份，五次賽事都有馬贏，這位兩屆前香港冠軍練馬師已歸位。

周三（21日）他派五駒上陣，最特別是第二場「赤馬雄風」，呢匹五班馬一向冇表現，但今場突然引到無寶不落嘅潘頓接手，唔通有料到？

睇番「赤馬雄風」馬主龐建貽，係「鋼鐵大王」龐鼎元第三代子孫，龐太龐熊少珠當年喺馬圈養過唔少馬。

如「鋼力」及「出奇」等更上過高班，現時嚟到家族第三代。

現評29分嘅「赤馬雄風」，再唔得就好快跌落淘汰邊緣，呢次用五班救星潘頓，隨時可為呢匹馬盡展雄風。

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