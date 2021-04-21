徐雨石挑戰夜賽六連勝成功，這晚（21日）他在第六場四班1200米，起用華將潘明輝贏出半冷門「電訊火箭」，季內頭馬亦增至有22場。

「電訊火箭」季內之前11戰全負最叻第二，今場復配之前騎過曾跑第三的潘明輝，重新縮程出師谷中1200米，結果留前鬥後一攻而破，末段衝刺甚勁。

此駒打開今季勝門，同時首度贏取谷戰，亦替騎練敲響季內合作勝鼓，可謂一炮三響。

「電訊」系在前周四（8日）有「電訊巴打」贏谷草開齋，如今以「電訊火箭」於谷中再下一城，幕後可謂夜賽當旺。

今晚谷草開場前一直由洋將贏馬，潘明輝成功打破壟斷，個人季內亦增至有26Win。

第六場二至四名分別為「 紅衣火旺」、「文武先鋒」及「紅鬃烈馬」。

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