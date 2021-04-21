第四場第四班1650米：「金像非凡」上場初跑同程表現一般，但細心再睇，騎師起未段衝刺時姿態從容，其實可以跑得更好。

今場再跑同程，有運排到黃金一檔，對呢匹馬可沿途且戰且走嘅跑法嚟講，應會有利。

昨日（20日）開飛7.7倍，5點落到6.5倍，現時5.7倍W，2.1倍位置。

明顯早餐飛浸浸落，相信臨場會更熱，睇飛有信心今場補中。

「好運寶寶」上場終於贏到同程，賽後只被加5分。

今場再跑同程強配莫雷拉，似想添食。

昨日4.3倍，5點輕輕落到4倍，現時企住3.9倍W，1.7倍位置。

墊底飛亦都硬淨，睇飛今場會繼續出擊，要兼顧。

「鋒芒快露」前仗初轉到方嘉柏馬房即贏馬，上場轉跑泥地中距離，雖然只得第四名，但表現有板有眼。

今場跑谷草1650米，雖然係首次挑戰呢個路程，但曾經起田草1600米入過位置，相信跑呢程絕冇問題。

今仗續配見習生減磅上陣，形勢依然有着數。

昨日開飛14倍，5點落到11倍，現時大幅落到6.8倍W，2倍位置。

早飛相當勁，睇飛好有信心今場再贏馬，現時呢個賠率係都非常抵買。

「好友無敵」呢匹七歲馬，前仗起五班半冷贏同程，上場升上四班再跑同程，臨場42倍冷門，但結果都能跑入一席位置，表現令人驚喜。

今場繼續跑同程，依然配上黎海榮策騎，負輕磅上陣。

相信馬房會趁馬匹勇態，跑得就跑，搏得就搏。

昨日開飛15倍，5點落到10倍，現時8.9倍W，2.2倍位置。

有些少早飛支持，買三重彩，四重彩點都要兼顧呢匹馬。

提供：4金像非凡、2好運寶寶、5鋒芒快露、10好友無敵

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