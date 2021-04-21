周三（21日）頭場三班大長途2200米，先揀最近打開勝門的「全才」，全場大部份馬匹皆跑過同程上名，但締速以此駒所造最佳，結合今場排二檔起步，早段不會太落後，坐位望贏。

另一匹可取近期大器晚成的「動力飛鷹」，跑同程四次得兩冠兩季從未失三甲，而且近仗早段不太被動，縱升班換人但孭輕磅除笨有精，仍可再追。

尾場三班1200米，取兩匹匆匆相隔一周再戰的「高明駿將」及「鼓浪順風」，前駒上仗出閘被撞後，在直路未望空過，敗不足據；後駒上周三票數出奇地硬淨，最後僅得第四，無疑稍令人失望，但在波健士胯下遇上慢步速而直路內閃難騎，梗頸而回肯定令幕後損手，匆匆換人上陣，有權本利歸還。

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