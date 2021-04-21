田泰安在今期（21日）谷夜與沈集成加強合作，其中「杭州飛輪」挾新勝之勢升班角逐。

第八場三班1200米的「杭州飛輪」，三歲馬經過首戰熱身後，再出渡江即在田泰安胯下大勝而回，不過田泰安則擔心馬兒今場排9檔起步，有礙發揮。

田泰安解釋：「『杭州飛輪』上仗一檔，起步慳位有助發揮，今場排9檔，令牠取位增加難度。」

「此馬上場贏谷草1200米，累積了跑谷草的經驗。」

「牠只得三歲非常年輕，沈集成部署此馬上場贏馬後北上從化小休，有助馬兒成長。」

「早前在從化草地試閘走勢良好，反映狀態不錯，期望今場克服外檔的阻力，可以再下一城。」

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