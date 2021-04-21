第八場第三班1200米：「資本家」初出得第二名後，跟手嗰場即補中贏馬，上場再跑，可能由於加磅關係，沿途快放至末段乏力只得第四名，稍為失望。

今場（21日）隔個半月後再跑同程，莫雷拉繼續策騎，排到二檔起步，應會比上場好跑。

昨日（20日）開飛2.6倍大熱，5點企住2.6倍，現時落到2.1倍W，1.1倍位置大熱。

早飛相當硬淨，睇飛好似冇得輸咁樣，信佢做膽啦！

「威進駒」上場跑田草1200米短途居然能後上第四，估唔到！

今場練馬師安排轉跑谷草短途1200米，繼續用波健士上陣，昨日開飛23倍，5點輕輕落到20倍，現時27倍W，6倍位置。

有些少早飛，講真呢匹七歲馬都已經跑到咁上下，但今場有呢個賠率，可以預佢一票。

「杭州飛輪」上仗閘前飛到馬到，最後以14倍獨贏輕鬆取勝，姿態有超班感覺。

今場升上三班再跑同程，負輕磅上陣，雖然排位比較外，但睇上場走勢，今場應有得鬥。

昨日開飛7.6倍，5點大幅落到4.5倍，現時重上5.4倍，1.9倍位置。

隔夜早餐飛落咗，睇飛今場有信心征服三班，當然要預佢一票。

「風雨駒」突然強配潘頓，似乎又想出擊，昨日開飛7.6倍，5點回上9.9倍，現時8.5倍W，2.1倍位置。

早飛的確唔算多，但要求佢入三甲應唔難。

提供：1資本家、2威進駒、11杭州飛輪、3風雨駒

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