波健士剛於上次日賽（17日）策騎沈集成馬房「美活人生」跑第二，但其跑法卻被競賽董事小組抽秤，需擇日研訊。

到今晚（21日）谷草夜馬，這一位巴西籍騎師於第七場的四班1000米，主轡文家良馬房的「無限商機」則勝出漂亮一仗。

波健士一直將座騎置於內欄有利位置，入直路乘內叠騰出空位即楔上長驅直進，擊退其餘10匹對手，為「無限商機」打開勝利之門。

文廐這一晚連贏「種福者」及「無限商機」，馬房繼去年10月28日之後再度起孖。

文家良說：「『無限商機』比較難贏，牠沒有特別健康問題，只是需要有利因素才可出頭。」

「以往此馬在三班跑，入到我馬房後，現在居四班，今仗排三檔好跑，入直路有欄，跑谷草1000米步速偏快，『無限商機』全程慳位， 形勢有利，我會盡量部署此馬下仗在快活谷出戰，希望馬兒可以繼續交出好成績。」

這場賽事開跑前，有賀賢馬房「超額認購」退出比賽，形成只有11駒角逐。

第七場單Win及組合獨贏A2分別派89元及45元，二重彩派350元。

至於跑獲第二至四名為「威妙星」、「你知我勝」與「天火同人」。

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