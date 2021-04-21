第二場五班1200米：「勁飛聖」上場終於取得近三季第一場頭馬，今場轉跑谷草1200米，依然負輕磅排好位，轉用潘明輝策騎，相信搏得就搏。

昨日（20日）開飛10倍，5點輕輕回上11倍，現時企住10倍W，2.8倍位置。有些少墊底飛，而早飛位置比預期多，睇飛今場依然有信心入三甲。

「全中」呢匹馬大前仗跑同程谷草1200米得第四名，表現不過不失。

跟手兩仗轉跑田草、田泥毫無表現，但可減多幾分。

今場重跑同程，馬匹評分已由季初49分減到今場37分，面對同場對手，應已有迴旋餘地。

昨日開飛11倍，5點回上13倍，現時企住10倍W，3.6倍位置。

有些少早飛支持，不過呢匹馬票數要熱啲先會有好表現，不過今場都可冷吼。

「箭神寶」季初贏過同程，但呢匹馬自11月中出賽後，並再冇出賽直至今場，不過其間操練並無間斷。

今場賽前總共試咗四課大閘，表現一課比一課好。

今場重跑贏馬路程，有運排到黃金一檔，配上新騎師班德禮壓陣。

雖然班德禮初跑快活谷，但今場排到一檔好位，對新騎師嚟講，會比較易適應呢條魔鬼賽道。

昨日開飛4.7倍大熱，5點回上6.7倍，現時4.5倍W，1.9倍位置。

早餐飛有但唔算強勁，始終呢匹馬係久休復出，但如今晚（21日）賽道形勢有利前置跑法嘅話，始終會對呢匹馬嚟講有利，今場可預佢一票。

「陽明秋秋」今季雖然未勝，但連場入位表現不過不失，尤其係跑同程谷草1200米。

上場轉跑泥地都能後上一段有走勢，今場重跑呢匹馬最佳路程，繼續用何澤堯上陣，應會把握今場黃金機會。

昨日開飛5.8倍，5點回上6.3倍，現時又落返5.2倍W，1.6倍位置。

早餐飛比預期勁，睇飛有信心可打開今季勝利之門，一定要兼顧。

提供：12勁飛聖、4全中、5箭神寶、3陽明秋秋

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