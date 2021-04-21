馬主游國輝自從首匹愛駒「故事」（已退役）支持阿Me徐雨石後，佢哋就此建立咗八年合作關係。

游生現役有三駒養喺徐廐，包括「童話」、「謎語」同「符號」，前駒今季更已兩W。

當然贏馬冇人嫌多，今晚（21日）谷戰「謎語」跑第五場四班1650米，游生又有機會拉頭馬。

「謎語」上場初跑谷草1650米，排12檔起步即搶前，放至拉士先腳軟，輸兩個幾馬位跑第五，三歲仔一下子由1200跳上一哩，跑得都算唔錯。

今次再跑同程，排到黃金一檔，成個形勢逆轉咗。

徐雨石力撐前徒弟黃皓楠，希望人馬可齊齊破蛋。

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