薛恩上季首度在港上陣，全季只勝出15場頭馬，今季他站穩陣腳後，成績有所提升，季內已取得17W。

周三（21日）薛恩將策六駒上陣，其中一匹座騎是希斯馬房第九場三班1200米之「健康第一」。

「健康第一」之馬主方正博士為資深馬主，此駒乃同主馬「健康在望」的同父同母弟弟，後駒在港累積五捷，成績理想。

對於「健康第一」在港初出即跑谷草，薛恩受訪時說：「『健康第一』曾上過從化受訓，而牠在港操練時，我也曾為牠主課，馬兒給予我不俗印象。」

「『健康第一』是匹有能力的馬，此駒曾在滿利谷馬場上陣，適應窄場作賽，我認為牠可以勝任谷草。」

「此駒來港後多次由我主操，只是來港後編入三班，可能有少許吃力。」

「不過正如我所說，牠的能力不錯，加上幸運地排一檔起步，希望在港初出即有好表現。」

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