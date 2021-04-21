今賽（21日）之前，騎練潘頓及文家良季內合作24次尚未一勝，今期谷戰二人獨合作一匹「種福者」出戰第三場第五班1200米，結果攜手取得突破。

「種福者」季內曾於此程後上取勝，今仗易配潘頓卻由頭放返，騎者今季終於為文廐贏馬。

至於練者文家良剛次日賽（21日）贏完「紅海福星」，再憑「種福者」添進賬，連贏兩日後本季頭馬已達20Win。

第三場單Win及組合獨贏A1分別派48.5元及20元，二重彩派398元。

跑獲第二至四名為「翡翠劇院」、「合金皇」與「活力爆發」。

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