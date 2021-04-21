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今天（21日）跑馬地夜馬，賽前掛牌好至快地，第一場上演的第三班2200米，結果即打破此項大長途場地紀錄時間。

來自韋達馬房的七歲老馬「全才」以2分14秒14締速，險勝亞軍「鑲白旗」（霍廐）短馬頭位，獲季內連捷，並打破由「喜蓮彩星」（已退役）所造的2分14秒88舊紀錄。

新公司騎師班德禮第二日在港上陣，亦憑此駒打開勝利之門。

「全才」練馬師韋達賽後說：「我本身不認識班德禮，但有睇過他在中東跑馬的錄影帶，覺得他是一位不錯的騎師。」

「班德禮來香港後晨操表現積極勤力，看來都幾乖巧，我是騎師出身，感受到初來港客串的騎師欠缺支持時面對的困難，真是很難捱，因此我願意支持他。」

「『全才』是一匹難以訓練的馬，也是匹難贏的馬，很難出頭，今場換了配備，成功給了馬兒新鮮感，可能馬匹跑得頻密，比以前更專注，有助能交出頭馬。」

至於班德禮則說：「我非常感謝韋達，因為我來香港第一朝操馬，韋達已經說會支持我。」

「我覺得能夠在快活谷初次上陣即贏馬，主要是由於我在賽前踩地，視察環境，對跑馬地有初步認識。」

「我在一間面對跑馬地馬場的酒店進行隔離，記得當時我在窗口望見跑馬地馬場，已憧憬可以在這裡贏馬，今晚初次在跑馬地上陣，即順利贏馬，我感到非常開心。」

「當『全才』跑到600米時，走勢很暢順，我已覺得牠有力取勝。」

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跑獲第三、四名馬匹為「格萊美」與「曈曨光彩」。

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