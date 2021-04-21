第一場三班2200米：「格萊美」呢匹正宗長途馬，大前仗跑同程谷草2200米後上第三，表現合格。

上場轉跑田草2000米都能入位，始終係一匹慢熱長途馬。

現時已嚟到季尾，相信馬匹狀態漸入佳境，今場重跑同程強配莫雷拉，相信馬房心急想交代。

昨日（20日）開飛2.5倍大熱，5點輕輕回上2.9倍，現時又落返2.5倍W大熱，1.3倍位置。

早飛非常強勁，睇飛好有信心打開勝利之門，睇下雷神可唔可以幫練馬師方嘉柏打破悶局，今場機會突出。

「曈矓光彩」亦都係一匹長途馬，季初跑幾仗冇表現係預期之內。

上場重跑快活谷1800米後上第三，有番腳影見到，今場增程跑谷草2200米，上季尾跑過一次即入位，今場強配潘頓應係搏殺時候。

昨日開飛3.6倍，5點企住3.5倍，現時輕輕回上4.8倍W，1.6倍位置。

墊底飛到位，睇飛有信心攻堅 ，當然要預佢一票。

「巴基之友」今季演出穩定，近幾仗表現出色。前仗升上三班初跑田草2000米快放入位，表現有進。

今場轉跑谷草2200米，雖然係初跑此程，但如今晚場地利前置跑法嘅話，對呢匹前領馬匹嚟講會比較著數。

昨日開飛12倍，5點回上16倍，現時輕輕落返去11倍W，3.4倍位置。有些少早飛支持，預佢一票。

「鑲白旗」前仗跑同程入位表現唔錯，上場縮程跑谷草1800米輕鬆取勝。

今場練馬師安排重跑同程繼續配上田泰安，似有想添食之意。

昨日開飛4.8倍，5點回上8倍，現時8.1倍W，2.1倍位置。

有些少墊底飛，不過以現時呢個賠率嚟講，有分頭係值得博嘅，可以再追。

提供：3格萊美、1瞳矓光彩、7巴基之友、4鑲白旗

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