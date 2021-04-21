騎師郭能因言行不檢，被馬會重罰停賽28個賽日，此位英籍好手要今季完結後方可離開香港，重新展開其職業生涯。

文家良馬房「紅海福星」前仗在郭能胯下跑五班泥地1200米，最終大勝兩個馬位而回。

上仗此駒升四班跑同程，因郭能停賽而改配蔡明紹，最終亦能順利取得連捷，似乎就算無郭能之助，換人表現唔會大幅走樣。

今次（21日）第四場「好運寶寶」上仗在郭能胯下取得季內首Win，新勝馬改配莫雷拉肯定成為熱門，最終熱倒抑或是連捷仍屬未知數。

之不過單計近三季莫雷拉接手告東尼馬房新勝馬共四駒，最終獲兩冠一亞一季全上名，數據反映「好運寶寶」今場大有機會跑入三甲，值得馬迷再追。

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