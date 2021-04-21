第七場第四班1000米：「無限商機」抽取到三檔起步對呢匹馬會有利，發揮正常應可前列歸來。

昨日（20日）開飛10倍，5點輕回上12倍，現時企住12倍W，4.3倍位置。

有些少早餐飛到位。現時呢個賠率係抵博嘅，值得畀一票佢。

「威妙星」賽前試閘表現煥然一新，今場練馬師安排轉跑谷草，用田泰安上陣，睇安排應有決心。

昨日開飛9.3倍，5點回上10倍，現時14倍W，5倍位置。

有些少早飛，但現時回飛比較多，所以要留意閘前賠率走勢，如有飛落的話，可以跟進。

「天火同人」繼續配何澤堯騎出擊，雖然排位比較外，但只要今場沿途際遇比上場稍好，應有望補中。

昨日開飛5.8倍，5點輕輕回上6.3倍，現時又落番3.6倍W，1.4倍位置大熱。早飛勁，睇飛係有信心贏。

「旅遊拿督」有運排到黃金一檔，形勢有利，隨時贏開再贏。

昨日開飛6.6倍，5點回上8.5倍，現時9倍W，2.4倍位置。

有墊底飛支持，八歲老馬無保留，搏得一定會搏，今場要兼顧。

提供：3無限商機、8威妙星、1天火同人、10旅遊拿督

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